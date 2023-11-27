الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

خلال التفقد
خلال التفقد

 

تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها للطرق وتنسيق الموقع بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومرافقوه، أعمال توريد المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق، والخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس، وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال، وذلك بحضور جهات الإشراف، والمسئولين بالجهاز.

وشدد " مندور" على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والالتزام بالمواصفات الفنية، مؤكدًا  ضرورة تكثيف الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وإنترلوك، وتوفير الخامات اللازمة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه جارٍ العمل بالطريق الإقليمى، وطريق ٥٨، وطريق ٥٠، مؤكدًا يجرى حاليًا العمل بأول ميدان بالمرحلة الخامسة بمنطقة سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل، وجارٍ استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية، والفرعية.

كما شدد " مندور "على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز، وإنهاء تلك الطرق، مضيفًا أنه جارٍ استكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها تيسيرًا على السكان.

ووجه المهندس عمار مندور، العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق لأعمال تنسيق الموقع والزراعات،  حتى يتسنى تسليم الوحدات للحاجزين، والاهتمام بصيانة، ورى المساحات التى تم زراعتها.

دفع العمل بمشروعات وحدات " سكن لكل المصريين " والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان


وفى نفس الاطار قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور علي استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا  للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

 

خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
خلال التفقد
رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الأعمال الجاري تنفيذها وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

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