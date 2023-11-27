إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"الشماخية" بأسوان

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتوجهت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية بقرية البصيلية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.