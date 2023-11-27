الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"الشماخية" بأسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان

وتوجهت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية  بقرية البصيلية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم.


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

نجع الشماخية مركز إدفو حادث سير الإسعاف الجهات الامنية مستشفى حورس

مواد متعلقة

بروفة اصطفاف لـ290 معدة للتعامل السريع مع الأمطار بأسوان

أسوان: نائبة المحافظ تتفقد أعمال تجهيز مكتبة مصر العامة وتطوير ميدان العقاد

محافظ أسوان يدرس شكاوى أهالي المحمودية بـ"الواتساب"

تكريم محافظ أسوان في الملتقى الرابع لهيئة الرعاية الصحية

استعدادات جامعة أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول

استمرار الزيارات الميدانية لحملة طرق الأبواب بأسوان

ختام فعاليات مسرح وورش فنية لقصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بأسوان (صور)

البنك الزراعي يسلم محافظ أسوان قسائم شراء لتوزيعها على آلاف المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

وقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (خاص)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يبرز الوجه الحضارى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟