"الديهى": تغريدة الرئيس السيسى أحبطت خطة إسرائيل للوقيعة بين مصر وقطر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحفية معاريف الإسرائيلية تحدثت عن معركة بين الدوحة والقاهرة تصل إلى حد الغليان، مشيرًا إلى أن الصراع بين البلدين على زعامة المنطقة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الصحيفة الإسرائيلية تحدثت أن القاهرة تتمتع بنفوذ كبير على حركة حماس، وتظهر نفسها على أنها لاعب رئيسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصحيفة تحدثت أيضًا على أن قطر تحاول أن تكون لاعبًا رئيسيًا في المنطقة.

رسالة شكر الرئيس السيسي أحبطت المخطط الإسرائيلي

واشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحبط محاولة دولة الاحتلال الوقيعة ما بين مصر وقطر، من خلال شكر الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر على جهوده المبذولة التي تكاملت مع الجهود المصرية في اتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معلنًا تطلعه في المزيد من التعاون لدعم الشعب الفلسطيني وإقرار السلام في المنطقة.

وتابع، أن أمير قطر رد على الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكره على جهوده في تحقيق الهدنة في قطاع غزة، مقدرًا التكامل المشترك في العمل على تحقيق السلاك الدائم في فلسطين.