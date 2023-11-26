رئيس شعبة الرخام والجرانيت: نستهدف رفع صادرات "شق الثعبان" إلى مليار دولار

أكد السيد البدوي أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، أن منطقة "شق الثعبان" تشهد تطويرًا كبيرًا يجعلها منطقة عالمية تضم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين في قطاع الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التطوير هو تسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال "أباظة"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم هذا القطاع الصناعي المهم، ويطمح إلى أن تصل صادرات "شق الثعبان" من 350 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار، مؤكدًا أنه يتوقع تحقيق هذا الهدف وأكثر في ظل التطوير الجاري.

وأوضح أن منطقة "شق الثعبان" تشهد تحسينًا في البنية التحتية من حيث الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وأنه تم ربطها بمحاور جديدة تسهل حركة التجارة، منها شارع يربط الدائري الأوسطي بالأوتوستراد بطول 7 كيلومترات.