الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منتدى شباب العالم يطلق مبادرة لحماية المدنيين بمناطق الحروب والنزاع (فيديو)

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن تفاصيل المبادرة العالمية للسلام التي أطلقها المنتدى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تحمل عنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضحت بدر، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC،  أن المبادرة تهدف إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع والحروب، وتعزيز قيم التسامح والسلام في العالم، مشيرة إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرا وتأثيرا بالأحداث الدولية، ولذلك يجب أن يكون لهم دور فاعل في صناعة التغيير.

وقالت بدر، إن اختيار شرم الشيخ كمقر للمبادرة له رمزية خاصة، حيث أنها مدينة تعبر عن تاريخ مصر الحافل بالنضال من أجل السلام والحرية، وتمثل نموذجا للتنمية والازدهار في المنطقة.

وأكدت أن المنتدى شباب العالم يسعى إلى جمع أصوات الشباب من مختلف الثقافات والأديان والأفكار، وإيصالها إلى صناع القرار والمؤسسات الدولية، وتشجيعهم على العمل معا لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.

منتدى شباب العالم قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مناطق النزاع والحروب مصر تاريخ مصر سارة بدر شرم الشيخ

الأكثر قراءة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟