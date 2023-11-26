منتدى شباب العالم يطلق مبادرة لحماية المدنيين بمناطق الحروب والنزاع (فيديو)

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن تفاصيل المبادرة العالمية للسلام التي أطلقها المنتدى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تحمل عنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضحت بدر، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن المبادرة تهدف إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع والحروب، وتعزيز قيم التسامح والسلام في العالم، مشيرة إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرا وتأثيرا بالأحداث الدولية، ولذلك يجب أن يكون لهم دور فاعل في صناعة التغيير.

وقالت بدر، إن اختيار شرم الشيخ كمقر للمبادرة له رمزية خاصة، حيث أنها مدينة تعبر عن تاريخ مصر الحافل بالنضال من أجل السلام والحرية، وتمثل نموذجا للتنمية والازدهار في المنطقة.

وأكدت أن المنتدى شباب العالم يسعى إلى جمع أصوات الشباب من مختلف الثقافات والأديان والأفكار، وإيصالها إلى صناع القرار والمؤسسات الدولية، وتشجيعهم على العمل معا لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.