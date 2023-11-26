الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي: مصر تقود الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن الأوضاع في غزة بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.
 

وأكدت الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة CBC، أن مصر لعبت دورًا بارزًا ومحوريًا في إنهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الضحايا والشهداء من الأطفال والنساء ودمر نحو نصف البنية التحتية في القطاع.

 

وقالت إن الشعب الفلسطيني أبدى صمودًا ومقاومة كبيرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي استخدم أسلحة محرمة دوليًا واستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وأشادت بالدور العربي الذي تضامن مع القضية الفلسطينية وساهم في تخفيف المعاناة عن أهالي غزة.

وأشارت الخلالي، إلى أن الهدنة تسير بشكل جيد ودون مشاكل بفضل الجهود المصرية المستمرة والتنسيق مع الأشقاء في قطر، ونقلت عن هيئة الاستعلامات المصرية أنها سارية منذ ثلاثة أيام وأن الأوضاع في غزة تتجه نحو الاستقرار.

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