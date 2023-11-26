مجيد بودن: حرب إسرائيل على غزة مختلفة عن السنوات السابقة

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة كللت بالنجاح حتى الآن ويوجد تطور إيجابي ولا يمكن إيقافها ومن يوقفها سيكون عليه مسئولية كبرى أو يجازف بها وهذه الفكرة أساسية الآن ويجب تطويرها بشكل أكثر إيجابًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استبدال الأسرى مهم في هذه المرحلة ويعلوا على الأصوات الداعية للحرب لأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بالوسائل العسكرية ووسط الدمار.

استبدال الأسرى مهم في هذه المرحلة

وأكد أن الرأي العام الدولي تغير وهناك فرق كبير بين الحروب السابقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيوجد عنصر مهم وهو الرأي العام والذي يمثل عامل ضغط كبير على الحكومات.