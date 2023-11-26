الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسيرة محررة تكشف مشاهد مؤلمة من داخل السجون الإسرائيلية

روان نافذ
روان نافذ

قالت روان نافذ، الأسيرة المفرج عنها في الهدنة، إن فترة اعتقالها خلال فترة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي، هي الأصعب، مرددة: "تعرضنا للقمع والتنكيل وسحب الامتيازات كلها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي": "اتبعوا معنا سياسة التجويع، ورشونا بالغاز وأخرجوا أغراضنا وألقوها بالقمامة".

وأكدت أنه رغم تعرضهن للظروف القاسية داخل سجون الاحتلال، إلا أنهن كن يتمسكن بالأمل، لافتة إلى أنهن لم يعلمن أي شيء عن الحرب، قائلة: "تم إخفاء خبر الحرب عنا، وسمعنا عن طريق الراديو". 

ووجهت روان نافذ، الشكر لأهل غزة على الصمود، كونهم دفعوا الثمن غاليا لتحريرهم.

روان نافذ غزة صفقة تبادل الأسرى سجون الاحتلال الهدنة

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