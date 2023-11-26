الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المدير الإقليمي للصحة العالمية: الأوبئة والأمراض المعدية انتشرت بين الأطفال في غزة

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعا مختلفة من الأمراض المزمنة، لهذا يصعب عملية إسعافهم.

وأضاف المنظري، أنه تم رصد عدد من الأوبئة تنتشر بين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تم رصد 72 ألف حالة التهاب رئوي و50 ألف نزلة معوية وحالة إسهال و17 ألف حالة التهابات جلدية.

وتابع المدير الإقليمي للصحة العالمية، أن هناك 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والمساعدات اللازمة.

المدير الإقليمي للصحة العالمية غزة الأوبئة والأمراض المعدية الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية النظام الصحي في غزة القصف الإسرائيلى

مواد متعلقة

استعدادات الجالية المصرية بهولندا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

إشادات بدور القاهرة الإخبارية فى تغطية أحداث العدوان على غزة

"الداخلية" تهدي مساعدات للسيدات المعيلة بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الهلال الأحمر الفلسطينى: لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد استمرار المساعدات لغزة حتى بعد انتهاء الحرب

العضو المنتدب للعاصمة الإدارية: لدينا أكبر 5 جامعات دولية

مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بكفرالشيخ

الأكثر قراءة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟