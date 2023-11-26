المدير الإقليمي للصحة العالمية: الأوبئة والأمراض المعدية انتشرت بين الأطفال في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعا مختلفة من الأمراض المزمنة، لهذا يصعب عملية إسعافهم.

وأضاف المنظري، أنه تم رصد عدد من الأوبئة تنتشر بين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تم رصد 72 ألف حالة التهاب رئوي و50 ألف نزلة معوية وحالة إسهال و17 ألف حالة التهابات جلدية.

وتابع المدير الإقليمي للصحة العالمية، أن هناك 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والمساعدات اللازمة.