الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يتراهنون على قنص الصحفيين".. جنود الاحتلال تستهدف طاقم "قناة الغد" أمام سجن عوفر

استهداف الصحفيين
استهداف الصحفيين

قال ضياء حوشية، مراسل قناة الغد، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين بشكل مباشر في محيط سجن عوفر، مؤكدًا أن 4 جنود أطلقوا الرصاص مباشرة تجاه طاقم قناة الغد، وحين قام المراسل بمواجهة الجنود، وقال أحدهم له: "لا يهمنا ذلك، نحن نتراهن من سيصيب الصحفيين بشكل أسرع".

وأضاف حوشية، خلال مداخلة هاتفية بقناة الغد، أن جنود الاحتلال أجبروا الصحفيين على المغادرة، وأنهم لن يوقفوا إطلاق النيران عليهم إلا بعد غلق الكاميرات، وبالفعل تمت محاصرة الصحفيين داخل أحد المنازل بالقرب من سجن عوفر، ولا يستطيعون الخروج منه حاليا وسط استهداف الاحتلال لهم.

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