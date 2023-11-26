الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الداخلية" تهدي مساعدات للسيدات المعيلة بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

حملة الـ16 يوم لمناهضة
حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

سلط برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، الضوء على حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أهدت وزارة الداخلية مساعدات للسيدات المعيلة، بالمناسبة التي تنبتها الوزارة.

وعرض برنامج "الحياة اليوم" تقريرا عن المبادرة والاحتفالية، حيث استقبلت مديريات الأمن في المحافظات عدد من السيدات المعيلة، وقدمت لهن عددا من المساعدات العينية، من أجل تخفيف الأعباء عنهن.

كما تضمن التقرير عدد من المشاهد التي توضح عدد من ضباط الشرطة النسائية وهي تجوب عدد من المحافظات، من أجل تقديم الهدايا والمساعدات للسيدات المعيلة، ضمن مبادرة "كلنا واحد" والذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

الحياة اليوم الداخلية العنف ضد المرأة مساعدات للسيدات المعيلة مديريات الأمن في المحافظات

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