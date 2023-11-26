حزب التجمع: السيسي أول رئيس يدعو لحوار وطني شامل (فيديو)

نقل النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوله إنه يرحب بالحوار الوطني الذي يضم الأطراف السياسية والاجتماعية في مصر، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وأنه سيعمل على تطبيق كل ما يخدم مصلحة الوطن ويحقق طموحات الشعب.

وأوضح عبدالعال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أبدى اهتمامه الكبير بما توصل إليه الحوار الوطني من توصيات ومقترحات في مختلف المجالات، وأنه أكد على التزامه بالدستور والقوانين في تنفيذها.

وأشار، إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، وإلى تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة السياسية، وإلى تغيير الثقافة السائدة في الحياة العامة، مؤكدا أن الحكومات السابقة لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف، وأنها اكتفت بالتباهي بمعدلات النمو الاقتصادي دون أن يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته.

وأردف عبدالعال، أن الحوار الوطني أسفر عن عدة مخرجات هامة، منها الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو أمر لم يحدث من قبل، ومنها أيضا تقديم رؤية اقتصادية شاملة، تشمل دعم القطاع الخاص والتعاوني، وإحياء الثروة الزراعية والحيوانية، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، موضحا أن الرئيس السيسي، وعد بتنفيذ كل هذه المخرجات طالما لم تتعارض مع الدستور.