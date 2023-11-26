صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم ثقافي.. أبرز أفلام الراحل طارق عبد العزيز

بدأ الفنان الراحل طارق عبد العزيز الفن في عام عام 1986 وذلك من خلال مشاركته في عروض المسرح الجامعي وظل متمسكا بالفن حتى تمكن وضع بصمة خاصة له في جميع الأعمال الفنية التي شارك فيها.

وكان للسينما نصيب كبير في مسيرة طارق عبد العزيز الفنية ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأفلام التي شارك فيها.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998

وكان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أولى مشاركات طارق عبد العزيز في السينما برفقة النجم محمد هنيدي وقدم فيه دورا مميزا في مشهد بسيط ظهر فيه في القطار رفقة “هنيدي”.

فيلم همام في أمستردام

وكانت المشاركة الثانية لطارق عبد العزيز في السينما برفقة النجم محمد هنيدي أيضا من خلال فيلم “همام في امستردام” في عام 1999 وقدم فيه دور “فرج”.

فيلم ثقافي

وشارك طارق عبد العزيز في فيلم “فيلم ثقافي” في عام 2000 وكان هذا العمل بداية قوية له في الفن والسينما وقدم فيه دور مميزا بالرغم من انه كان ضيف شرف وهو دور “بطرس”.

فيلم أصحاب ولا بيزنس

ويعتبر فيلم “أصحاب ولا بيزنس” أولى البطولات المشتركة لطارق عبد العزيز والذي خاض بطولته برفقة النجم مصطفى قمر والنجم هاني سلامة وقدم فيه شخصية “عبد الفتاح كمال الشهير بتاح”.

فيلم دكان شحاتة

وفي عام 2008 شارك طارق عبد العزيز في فيلم “دكان شحاته” بطولة عمرو سعد وعمرو عبد الجليل ويعتبر واحدا من الأفلام المميزة التي شارك فيها وظهر بدور “علي”

فيلم ساعة ونص

وقدم طارق عبد العزيز شخصية المحامي الكوميدي في فيلم “ساعة ونص” وظهر بشخصية شكري المحامي وانتج الفيلم في عام 2012.

فيلم اشتباك

وقدم طارق عبد العزيز فيه دور حسام وحاز الفيلم باشادات كبير من النقاد وقت عرضه.