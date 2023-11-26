ذبحًا بالسكين.. حبس المتهم بقتل زوجته داخل منزلها بمنشأة القناطر

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس المتهم بقتل زوجته ذبحًا بالسكين داخل منزلها في منشأة القناطر4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من تحقيقات نيابة الجيزة، تفاصيل جديدة في مقتل سيدة وتدعى "مروة.س" 34 عامًا، ربة منزل، على يد زوجها (عاطل) ويدعى "محمد.ف" 34 عامًا، ذبحا بالسكين داخل منزلهم في منشأة القناطر، أن المتهم يوم الجريمة طالب زوجته بفلوس لشراء مخدر البودرة.

كشفت التحقيقات أن الزوجة رفضت اعطاءه نقود لشراء المخدرات(البودرة)، وهو لا يعمل (عاطل)، فقرر أخذ سكين المطبخ، وأثناء تأدية صلاة العشاء، وأمام أطفالها، نحر رقبتها بالسكين وفر هاربا، حاول أهالي القرية الإمساك به، ولكن هرب

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مدمن للمواد المخدرة منذ سنوات، وكان يتعالج داخل المصحات، لكن يخرج ويعود للمخدرات مرة آخرى.