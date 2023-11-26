"حماة الوطن" بمطروح: السيسي كافح الإرهاب بجانب التنمية الاقتصادية

أكد عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن هذا العدد الكبير في هذا المؤتمر هو تجديد ووفاء للرئيس السيسي الذي كافح الإرهاب بجانب التنمية الاقتصادية والصناعية، والتنمية وإنشاء المدن ونحن كأبناء مطروح شعرنا باهتمام القيادة السياسية برغم الضغوط الدولية، لكن القيادة السياسية والرئيس السيسي فرض الإرادة المصرية علي الجميع.

أضاف "نجدد الوفاء للمرشح الرئاسي السيسي لأنه قدم لنا الكثير لمصر أهمها الأمن والاستقرار، ونحن كحزب حماة الوطن هو أول من طالب الرئيس السيسي بالترشح للحفاظ علي أمن وإستقرار الدولة المصرية.

_ إقامة العديد من المشروعات القومية

وأوضح أن مطروح أصبحت في عقل القيادة السياسية بعد تهميش لعقود بإقامة العديد من المشروعات القومية ومنها القطار الكهربائي السريع وإقامة مدينة العلمين الجديدة، وتطوير منفذ السلوم البري، والانتهاء من الطريق الدولي الساحلي، وإنهاء مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة لأكثر من 30 عامًا.

_ الاستحقاق الرئاسي

تابع أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، فى وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم السيسى، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن علي الحدود مع الجانب الفلسطيني.

وعقدت أمانة حماة الوطن بـ مطروح مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا علي كورنيش مدينة مرسى مطروح، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والامانات النوعية، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.