الهلال الأحمر الفلسطينى: فتح ممر إنسانى جديد لدخول الشاحنات من معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، صدور موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح، على أن يتم البدء في استخدامه من الغد.

واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات تليفزيونية، المساعدات التي دخلت إلى غزة تمثل "نقطة في بحر" مقارنة باحتياجات السكان في القطاع، مؤكدًا أنه تم إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع، اليوم الأحد.

من جانبه قال مدير الإعلام في معبر رفح، إنه تم دخول 48 طنًا فقط من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة، معتبرًا هذه الكمية أقل كثيرًا من حاجة السكان في القطاع.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح: "نحو 20 من الجرحى توجهوا اليوم إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في المستشفيات المصرية".

كارثة بيئية فى قطاع غزة

فيما كشف عضو لجنة الطوارئ ببلدية غزة، عن مواجهة القطاع كارثة بيئية وصحية في شمالي القطاع، مضيفًا: "لدينا عدة مشاكل بيئية على رأسها جثامين الشهداء المتراكمة ومياه الصرف".

تابع في تصريحات تليفزيونية: “الدمار هائل في العديد من المناطق في المدينة وهناك أحياء كاملة أبيدت”، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي كان استهدافًا مباشرًا للحياة في قطاع غزة.

وأكد أن المنظمات والجهات الإغاثية المحلية في القطاع، لا تستطيع إعادة تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب في ظل الوضع الحالي، مناشدًا المنظمات الدولية بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بالبلدية لتقديم الحد الأدنى للمواطنين.

أردف: "نحتاج آليات وطواقم فنية لإعادة تقديم الخدمات والوقود على رأس الأولويات، حيث إننا لا نستطيع ضخ المياه للمواطنين وإعادة فتح الشوارع بسبب انعدام الوقود".