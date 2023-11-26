الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة بيراميدز: صن داونز "يدك" نواذيبو بثلاثية في دوري الأبطال

صن داونز
صن داونز

استهلّ فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على ضيفه نواذيبو الموريتاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

افتتح البرازيلي لوكاس كوستا، التسجيل في الدقيقة 23، ثم أضاف الناميبي بيتر شالوليل، الهدف الثاني في الدقيقة 28، قبل أن يحرز الأوروجوياني جاستون سيرينو، الهدف الثالث في الدقيقة 74، من عمر المباراة، ليحصد صن داونز، أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وأكمل الفريق الموريتاني، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 70، بعد حصول لاعبه باباكار ديوب، على البطاقة الحمراء المباشرة.

ويتصدر صن داونز، المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على بيراميدز، صاحب المركز الثاني.

ويحتل مازيمبي الكونغولي، المركز الثالث، يليه نواذيبو الموريتاني، في المركز الرابع، وكلاهما دون رصيد من النقاط.

واستهلّ بيراميدز منافسات المجموعة الأولى، بفوز ثمين على مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

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