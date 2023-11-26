الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "كلنا معاك" لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبدالفتاح
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا معاك" لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين أمانات المرأة والعمل الجماهيري والشباب.

“قراراتنا في إيدينا عينينا على بكرة والمستقبل”

وقالت المبادرة من خلال فيديو تصويري مذاع على فضائية إكسترا نيوز: “إحنا المصريين طول عمرنا سابقين، بنينا حضارة بتبهر العالم لحد دلوقتي، عدت علينا حروب وأزمات سياسية واقتصادية وكل مرة بنرجع أقوى من الأول وعينا بيزيد، قراراتنا في إيدينا عينينا على بكرة والمستقبل، ووقت الجد بنكون كلنا إيد واحدة”.

وأضافت: "إحنا بنواجه صراعات إقليمية ومخاطر وتهديدات، المشهد السياسي في كل العالم بيتغير، وفي ظل كل الظروف المحيطة بنا المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة أصبحت ضرورة وواجب وطني، خليك إيجابي انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية، عبر عن نفسك وارسم مستقبلك واختار اللى يكمل معاك الطريق اللي بدأه اختار اللى يقدر يبني ويعمر ويطور، اختار القائد الإنسان المصري الأصيل اللى عارف إن المصري طول عمره صاحب قراره ومفيش قوة في العالم تقدر عليه، وإحنا قررنا نبادر ونبدأ بنفسنا بمبادرة كلنا معاك".

وأشارت إلى أن مبادرة "كلنا معاك" هي مبادرة حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا أنها ستجوب محافظات مصر شرقا وغربا جنوبا وشمالا  في القرى والنجوع والأحياء والمحافظات وفي الأندية والجامعات، وفي المراكز التجارية الكبرى، للحديث والتحاور عن أهمية المشاركة الإيجابية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة كلنا معاك حزب مستقبل وطن مبادرة حزب مستقبل وطن السيسي

مواد متعلقة

وزير الثقافة الفلسطينية: الإعلام أسقط إسرائيل أمام الرأي العام العالمي

"سنعود لدفن موتانا وبناء منازلنا".. القاهرة الإخبارية: "أبناء غزة" درس فى الصمود وكتابة التاريخ

الهلال الأحمر الفلسطيني: إيصال 50 شاحنة مساعدات لغزة أمس

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى على غزة الأعنف على مدار عقدين

السبكى: الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحى الشامل ليخدم جميع المصريين بحلول 2030

"الصحة" تكشف التحديات الضخمة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية 

الصحة: الكثير من دول العالم فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مقارنة بمصر

السبكى: مصر استطاعت بناء نموذج صحى متكامل طبقًا لأفضل المعايير الدولية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

سقوط سائقان بحوزتهما جوال من خام الذهب في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس