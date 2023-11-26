"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "كلنا معاك" لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا معاك" لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين أمانات المرأة والعمل الجماهيري والشباب.

“قراراتنا في إيدينا عينينا على بكرة والمستقبل”

وقالت المبادرة من خلال فيديو تصويري مذاع على فضائية إكسترا نيوز: “إحنا المصريين طول عمرنا سابقين، بنينا حضارة بتبهر العالم لحد دلوقتي، عدت علينا حروب وأزمات سياسية واقتصادية وكل مرة بنرجع أقوى من الأول وعينا بيزيد، قراراتنا في إيدينا عينينا على بكرة والمستقبل، ووقت الجد بنكون كلنا إيد واحدة”.

وأضافت: "إحنا بنواجه صراعات إقليمية ومخاطر وتهديدات، المشهد السياسي في كل العالم بيتغير، وفي ظل كل الظروف المحيطة بنا المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة أصبحت ضرورة وواجب وطني، خليك إيجابي انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية، عبر عن نفسك وارسم مستقبلك واختار اللى يكمل معاك الطريق اللي بدأه اختار اللى يقدر يبني ويعمر ويطور، اختار القائد الإنسان المصري الأصيل اللى عارف إن المصري طول عمره صاحب قراره ومفيش قوة في العالم تقدر عليه، وإحنا قررنا نبادر ونبدأ بنفسنا بمبادرة كلنا معاك".

وأشارت إلى أن مبادرة "كلنا معاك" هي مبادرة حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا أنها ستجوب محافظات مصر شرقا وغربا جنوبا وشمالا في القرى والنجوع والأحياء والمحافظات وفي الأندية والجامعات، وفي المراكز التجارية الكبرى، للحديث والتحاور عن أهمية المشاركة الإيجابية.