بعد تحديد موعد السفر ..خالد مرتجي يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول قبل السفر إلي خالد مرتجي أمين الصندوق في ظل الظروف المرضية للثنائي العامري فاروق نائب الرئيس وبيبو .

وكشف مصدر مسئول أن غياب حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي عن الإجتماعات الأخيرة لانشغاله بالتواجد مع نجله في أسبانيا جعل المجلس الأحمر يسند المهمة إلي مرتجي نظراَ لخبراته الإدارية في المحافل الدولية .

وأضاف المصدر أن أمين الصندوق سوف يعقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لترتيب مواعيد السفر وقائمة الفريق لاسيما أن إدارة الكرة بالتنسيق مع السويسري حددت يوم 11 ديسمبر المقبل للسفر الى مدينة جدة استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام هناك خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل.

قمصان: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على ميدياما الغاني

وكان سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب ميدياما الغاني، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن حصد ثلاث نقاط غالية، وأنهى المباراة بثلاثة أهداف منحته ثقة كبيرة، وضربة بداية قوية بخلاف ما حدث خلال النسخة الماضية من البطولة.

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص في الشوط الأول، وهو ما دفع مارسيل كولر المدير الفني لمطالبة اللاعبين بين الشوطين بالهدوء والتركيز، وهو ما تحقق بشكل واقعي.

وأشاد سامي قمصان بما قدمه اللاعبون من أداء مميز ومردود بدني ساهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ووجه الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشدة، مؤكدًا أن دعمهم يمثل حافزًا قويًّا من أجل تحقيق البطولات.