الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية: 100 ألف جنيه لكل مشروع تخرُّج بالسنة النهائية

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية عن برامج رعاية لمشروعات التخرج المختلفة، بتمويل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يصل التمويل فيها إلى 100 ألف جنيه.

ويخصص التمويل للفرق الطلابية المبتكرة في السنة النهائية، والذين يرغبون في العمل على مشروع صناعي حقيقي بإشراف  متخصصين في الصناعة، ويحصلون على تمويل يصل إلى 100 ألف جنيه.

ويعد هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات السوق والصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات السوق والصناعة الحقيقية من الشركات، ومحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.

مزايا البرنامج

• دعم مالي من الصندوق بقيمة 100 ألف جنيه.
• دعم فني وتقني وهندسي من متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.
• توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين؛ لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وأكد الإعلان عن هذا البرنامج، أنه فرصة لتغيير مستقبل الطلاب في السنوات النهائية وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات مجتمعهم، وتحقيق أحلامهم.

محافظة المنوفية مشاريع التخرج دعم مشاريع التخرج بملغ مالي ١٠٠الف جنيه لمشاريع السنه النهائية رئيس جامعة المنوفية

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