الاحتلال يتسلم قائمة بمحتجزين فى غزة من المقرر الإفراج عنهم اليوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يتسلم قائمة بمحتجزين في غزة من المقرر الإفراج عنهم اليوم.

13 إسرائيليًا و4 من تايلاند

وكانت فضائية القاهرة الإخبارية عرضت أول صور لوصول المحتجزين الإسرائيليين لمعبر رفح المصرى.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد بشتو، إنه انطلقت منذ دقائق الحافلة التي تنقل المحتجزات الإسرائيليات من معبر رفح ناحية الجانب الفلسطيني، والتي تضم 13 سيدة و4 من جنسيات أخرى.

كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول الحافلة الآن والتي تقل 13 من المحتجزين، حيث نشرت الفضائية عددًا من المشاهد لنزول المحتجزين.