وكيل "صحة المنوفية" يوجه بسرعة التعامل مع مريضة جلطة فى القلب حامل بحالة خطرة

وجهت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بسرعة نقل مريضة بحالة خطرة تم استقبالها في مستشفى بركة السبع على أن يرافقها طبيب قلب وطبيب نساء وتوليد لاحتمال حدوث ولادة مبكرة فى أى لحظة.

جهز المستشفى سرير رعاية وغرفة عمليات وطبيب نساء وتوليد ماهرًا لاحتمال الاحتياج لهم، كما تم شرح الحالة لأهل المريضة قبل النقل والتأكيد على خطورة الحالة وشرح كل الاحتمالات لهم، بعدها تم على الفور نقلها لمستشفى أشمون العام، وقام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن البقيري، رئيس وحدة القسطرة، بإجراء العملية وفريق من الأطباء الإخصائيين والتمريض بمستشفى أشمون العام ، بإشراف الدكتور إبراهيم نصر، مدير المستشفى، وتم تركيب دعامتين والحالة مستقرة.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الدورية والميدانية من فريق العمل بالمديرية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير، مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة أماني المعداوي، مسئول قوائم الانتظار ومسئول التنسيق لقسطرة القلب.