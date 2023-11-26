الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر القاضى لـ"الشاهد": تم عمل إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللاسلكية

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الاتصالات الأرضية هي الشبكة الأم وهي التي توصل عليها كل الشبكات الأخرى، مؤكدًا أنه تم عمل إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللاسلكية.

وأضاف، "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتصالات اللاسلكية كانت مشكلتها في الترددات حتى تعطي خدمات أخرى وكان أهم شيء خدمة الجيل الرابع، مؤكدًا أنه عندما تولى الوزارة كانت مصر آخر 4 دول على مستوى العالم لم يدخلها فور جي.

وأكد أن الفور جي، كان فرصة كبيرة للاستثمارات وجذب استثمار أجنبي مباشر من الخارج ويوجد 3 شركات عالمية من دول أجنبية بمصر، والتحدي هو زيادة هذه الشركات استثماراتها في مصر واستثماراتها في النقد الأجنبي المباشر وتم إعادة ترخيص شركات الاتصالات.

وأشار إلى أن الترخيص الخاص بشركة المصرية للاتصالات والشركات الأجنبية بمصر كل رخصة كان لها قواعد في بعضها تختلف عن الأخرى وهي مبنية على التجارب السابقة لأنها كانت محترمة وتم فيها إنجازات كبيرة جدًا.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

ياسر القاضي الفور جي فرصة كبيرة جذب استثمار أجنبي شركات عالمية النقد الأجنبي المباشر

مواد متعلقة

ياسر القاضى لـ"الشاهد": هيكلة وزارة الاتصالات استمرت 6 أشهر من العمل

محمد عبدالعاطى يكشف لـ"الشاهد" عن موقف إنسانى للرئيس السيسى

محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": وزارة الرى هى المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود

محمد عبدالعاطى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل متابعة الرئيس المشروعات ودعمه لها

الأكثر قراءة

عاجل.. دموع ممزوجة بالفرح.. لحظة تحرير الأسيرة الفلسطينية شروق دويات (فيديو)

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

الديهي ردًا على الخونة وتعليقهم عن دعم أوروبا لمصر بـ 10 مليار دولار: "أحفاد أبو جهل"

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة متخوفة من دخول أطراف أخرى فى حرب غزة

إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها