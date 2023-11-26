ياسر القاضى لـ"الشاهد": تم عمل إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللاسلكية

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الاتصالات الأرضية هي الشبكة الأم وهي التي توصل عليها كل الشبكات الأخرى، مؤكدًا أنه تم عمل إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللاسلكية.

وأضاف، "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتصالات اللاسلكية كانت مشكلتها في الترددات حتى تعطي خدمات أخرى وكان أهم شيء خدمة الجيل الرابع، مؤكدًا أنه عندما تولى الوزارة كانت مصر آخر 4 دول على مستوى العالم لم يدخلها فور جي.

وأكد أن الفور جي، كان فرصة كبيرة للاستثمارات وجذب استثمار أجنبي مباشر من الخارج ويوجد 3 شركات عالمية من دول أجنبية بمصر، والتحدي هو زيادة هذه الشركات استثماراتها في مصر واستثماراتها في النقد الأجنبي المباشر وتم إعادة ترخيص شركات الاتصالات.

وأشار إلى أن الترخيص الخاص بشركة المصرية للاتصالات والشركات الأجنبية بمصر كل رخصة كان لها قواعد في بعضها تختلف عن الأخرى وهي مبنية على التجارب السابقة لأنها كانت محترمة وتم فيها إنجازات كبيرة جدًا.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.