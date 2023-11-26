الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب ميدياما بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثية

مدرب ميدياما
مدرب ميدياما

أبدى إيفانز أدوتي، المدير الفني لـ ميدياما الغاني، حزنه الشديد على الخسارة التي تلقاها أمام الأهلي بنتيجة (3 -0) في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على ملعب السلام الدولي بالقاهرة.

وقال في تصريحات عقب المباراة: “خرجنا من الشوط الأول بتعادل مع الأهلي، وكنت أرغب في استكمال الخطة التي لعبت بها في الشوط الثاني، لكن استقبال الهدف الأول أجبرني على تغيير خطتي لكن بعدها استقبلنا هدفا ثانيا وهو ما صعب علينا الأمور”.

وأضاف: “لازال المشوار طويلا في دور المجموعات، والخسارة ليست في مواجهة إقصائية، وسنواجه شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة وسنستعد بقوة لتلك المباراة، ولازال لدينا فرصة من أجل الصعود للدور القادم، وسوف أتحدث مع اللاعبين”.

وأكمل: “كنا جيدين في المباراة خصوصا في الشوط الأول، ولسوء الحظ خسرنا بنتيجة كبيرة في الشوط الثاني”.

وختم: “سنطوي صفحة لقاء الأهلي، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد على ملعبنا، وأطمح في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة حتى النهاية”.

اقرأ أيضا.. الأهلى يستهل مشواره فى دور المجموعات بثلاثية فى شباك ميدياما

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بثلاثية في شباك ميدياما

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

سجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 66 و75 و88.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط ليتساوى مع شباب بلوزداد في الصدارة.

وبدأت المباراة بفرص خطيرة من جانب الفريقين، حيث أضاع الأهلي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، حينما اصطدمت الكرة بالعارضة مرتين من تسديدة إمام عاشور وضربة رأس محمود عبد المنعم كهربا.

وأهدر مهاجم ميدياما فرصة تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة الرابعة، حينما انفرد بمرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، لكن الأخير نجح في التصدي لتسديدته.

وسدد حسين الشحات لاعب الأهلي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس ميدياما أمسك بها في الدقيقة 20.

وأهدر هجوم الأهلي أكثر من فرصة، حيث تصدى دفاع الفريق الغاني وحارس مرماه لكافة المحاولات الخطيرة من جانب الفريق المصري.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الأهلي مهاجما محاولا تسجيل هدف، فيما واصل ميدياما التزامه الدفاعي، وعدم خروجه من منطقة الجزاء إلا في هجمات مرتدة على فترات طويلة.

وفي الدقيقة 66 أسفر ضغط الأهلي عن هدف سجله كهربا، حيث سدد إمام عاشور كرة بتجاه مرمى ميدياما، ليحولها كهربا برأسه في الشباك.

وسجل الأهلي هدفه الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 75، حيث تابع كرة تصدى لها حارس ميدياما من تسديدة كهربا، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح الأهلي في الحفاظ على سيطرته على المباراة وتقدمه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي 3 / صفر.

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