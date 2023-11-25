السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تسلم الصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و7 من حَمَلة الجنسيات الأجنبية

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أفادت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل قبل قليل، بأنه في إطار التهدئة الإنسانية سلمت كتائب القسام الجناح العسكري بحركة حماس، الصليب الأحمر 13 محتجزًا  إسرائيليًا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية.

وسبق، وأفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بأن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.

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وأشارت إلى أن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لن نبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول المحتجزين.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "قلوبنا مع عائلات المحتجزين، ولن نبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول المحتجزين".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هناك تقدمًا لافتًا حدث في ملف تحرير المحتجزين، لافتًا إلى أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة المحتجزين وجارٍ العمل على استعادتهم بكل الوسائل.

حماس الصليب الأحمر الجنسيات الأجنبية كتائب القسام الرئيس الامريكي امير قطر

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