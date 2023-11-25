دورى أبطال إفريقيا.. الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى فى ميدياما الغانى

أضاف حسين الشحات الهدف الثاني لصالح الأهلي على ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 66 بعد تسديدة من إمام عاشور قبل أن يحولها كهربا برأسه في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تسديدة من كهربا تصدى لها الحارس وتابعها الشحات في الشباك.

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أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين أهدرا أكثر من فرصة في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة الثالثة، ركلة ركنية أولى لميدياما على يمين مرمى نادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سهل إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددًا من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة رد ميدياما بفرصة خطيرة بعد تمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد الشناوي نجح في إبعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنادي الأهلي عن طريق كريم فؤاد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 21 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية لنادي الأهلي بانطلاقة عن طريق كريم فؤاد على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

في الدقيقة 24، هدف محقق ضائع لنادي الأهلي بتسديدة قوية عن طريق حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

تسديدة عن طريق محمود كهربا، لاعب نادي الأهلي، من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي بثبات.

ركلة ركنية لنادي الأهلي على يمين مرمى ميدياما، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

تسلل على جوناثان سواه لاعب ميدياما نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي النادي الأهلي.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة مثلما بدأ الشوط الأول، وشهدت الدقيقة 49 محاولة هجومية خطيرة لنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود كهربا برأسية تصدى لها الحارس فيلكس كيي ببراعة، وأنقذ مرماه من هدف محقق.

تسديدة قوية عن طريق إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي بثبات.

تسديدة قوية عن طريق كريم الدبيس، لاعب نادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.