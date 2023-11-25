السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: غزة تشهد حركة غير مسبوقة مع استمرار وقف إطلاق النار ودخول المساعدات

الهدنة
الهدنة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من جنوب غزة، إن محافظات قطاع غزة شهدت اليوم، حركة استثنائية لم تشهدها منذ السابع من أكتوبر الماضي، خاصة مع بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع طوال الليل والنهار.

 

وأضافت، خلال مداخلة بالقناة، أن الهدنة المؤقتة أتاحت الفرصة لأهالي غزة حتى يتجولوا ويتفقدوا أحوال بعضهم البعض، فضلًا عن الحصول على المواد الطبية والغذائية، كما تتم إعادة ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالأطقم الطبية وقطاع الاتصالات.

 

وتابعت: "دخل إلى القطاع العديد من المستلزمات الطبية والوقود، وذلك مع استمرار وقف إطلاق النار".

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