"القاهرة الإخبارية": العدد الأكبر للأسرى المفرج عنهم هذه الليلة من الأطفال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن العدد الأكبر للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هذه الليلة سيكون من الأطفال؛ وذلك نقلًا عن هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين.

وتحرك الصليب الأحمر الدولي لاستلام الـ13 محتجزًا إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، حيث تتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررًا لها.