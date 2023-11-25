حماس: استجبنا للجهود المصرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة

أفات قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس أعلنت عن استجابتها للجهود المصرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.

وتحرك الصليب الأحمر الدولي لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، حيث تتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررًا لها.