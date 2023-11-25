نور محمود يروج لبطولته المسرحية الأولى "النقطة العميا"

روج الفنان نور محمود للعرض المسرحي “النقطة العميا” والذي يعد أولى بطولاته المسرحية والمقرر عرضها على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

ونشر نور محمود صورة بوستر مسرحية “النقطة العميا” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق عليها قائلا: "في انتظار تشريفكم لافتتاح مسرحية "النقطه العميا".. يوم الجمعة 1-12-2023 يوميا الساعه الـ7 مساء بمسرح الغد بالبالون العجوزة.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

أبطال مسرحية “النقطة العميا”

ويشارك في مسرحية “النقطة العميا” بجانب الفنان نور محمود، عدد من الفنانين وهم كل من أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين.

مسرحية النقطة العميا مأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير “فريدريش دورنيمات”، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

نور محمود ينضم لأسرة "وبينا ميعاد 2"

انضم الفنان نور محمود، إلى قائمة أبطال مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني، ويواصل تصوير مشاهده في الوقت الحالي بعد نجاح دوره “الدكتور ثابت”، ضمن أحداث حكاية “روحي فيك”، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذ عن كتاب بالاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفى محمود.

ويواصل الفنان نور محمود، تصوير شخصيته ضمن أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” الجزء الثاني منه، وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شيرين رضا، صبري فواز، والفنانة القديرة نادية رشاد، مدحت صالح، خالد أنور، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادي، داليا شوقي، يوسف الكدواني، والطفل محمد العزازي، والطفلة كنزي رماح.

المسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، وسيعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الموسم الشتوي.