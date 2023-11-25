السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد قشقوش: الهدنة فى غزة ستشهد زيادة فى عمليات تبادل الأسرى (فيديو)

الأسرى
الأسرى

أعرب اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، عن تفاؤله بتطورات الأوضاع في غزة، بعد دخول الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى حيز التنفيذ.

 

وأشاد قشقوش، في حديثه لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، بالدور الذي تلعبه مصر في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

 

وأكد ضرورة الوصول إلى حل الدولتين كحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتزام الطرفين بالمبادئ الدولية وحقوق الإنسان، كما توقع أن تمتد مدة الهدنة الإنسانية، وأن تشهد عمليات التبادل زيادة في أعداد الأسرى من الجانبين.

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