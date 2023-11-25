وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: بايدن يحتاج لإقرار الهدنة الإنسانية بغزة (فيديو)

أعرب حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، عن تقديره للجهود المصرية المستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية وعلى رأسهم مصر من أجل تهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر.

وقال عصفور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى إقرار الهدنة الإنسانية لأن موقفه الانتخابي ليس على أفضل ما يرام؛ بسبب الأصوات داخل الولايات المتحدة المطالبة بضرورة وقف الحرب في غزة.

وأوضح أن هناك انخفاض في شعبية بايدن الانتخابية في أمريكا وهناك دعوات كثيرة في أمريكا بضرورة وقف الحرب في غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني ينتظر من العالم العربي والإسلامي دعمه في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم.