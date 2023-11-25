نائب رئيس حزب شعب مصر: الرئيس السيسي أعاد للمرأة مكانتها وليس هناك أفضل منه ننتخبه

قالت إنعام محمد على، نائب رئيس حزب شعب مصر، إنه واجب وفرض على كافة أبناء الشعب النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن النزول قد أصبح فرض مجتمعي وديني.

جاء ذلك خلال مؤتمر، أقامه حزب التحرير المصري، تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية، لتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استطاع تسليح الجيش، وبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر دولة قوية، وبذل كل ما فى وسعه لتجنب استخدام القوة والحرب، وذلك ليس إلا للحفاظ على أمن المواطن.

وأضافت أن مصر لا تحارب الجبهة الخارجية فقط، ولكن لديها حرب شرسة فى الجبهة الداخلية مثل حروب جشع التجار الذين يفتعلون أزمات كأزمة السكر ويحاربون الشعب فى قوته.

وأوضحت أنها تدعو جميع الشعب لانتخاب الرئيس السيسى لفترة ولاية رئاسية جديدة، حيث إنه أول رئيس يعيد للمرأة أمنها ومكانتها وفرض حماية للمرأة اليتيمة والمطلقة والمحرومة من الميراث وغيرهن، وأصبحت هناك تشريعات خاصة للمرأة، حيث أعاد للمرأة قيادتها فأصبحت قاضية ومحافظ ومأذون ووزيرة، وتم تمكينها فى كافة المجالات.

وأكدت أن هناك عرس انتخابى يجب على جميع أبناء الشعب المشاركة فيه، على مدار أيامه، ليس لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن لأن هناك دول فى الخارج تنتظر وتراقب كيف سيخرج الشعب المصري فى أيام الانتخابات وهل سيتواجد في اللجان أم لا؟، مشيرة إلى أنه لابد من خروج الجميع للمشاركة في الانتخابات لتصدير مشهد مشرف عن مصر للجميع.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.