من العالم.. هنا «القاهرة الإخبارية»| الإعلام الدولى ينقل انفراد تسليم المحتجزين فى غزة عن قناة مصر الإقليمية

- «لوجو» القناة يظهر على «CNN» و«FOX News» و«FRANCE 24»

- إعلام الاحتلال يستعين بمشاهدها وظهور قوى فى آسيا وأوروبا والدول العربية

تحقق قناة «القاهرة الإخبارية» نجاحًا كبيرًا، تتضح معالمه حدثًا تلو الآخر، حتى حجزت مكانًا فى الصدارة بين أكبر القنوات الإخبارية، ليس فى الإقليم فقط، ولكن على مستوى العالم، بعد عام واحد فقط على الإطلاق.

ظهر هذا النجاح والتميز الكبير للقناة خلال أزمة العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، فلم تكتف القناة بالتغطية اللحظية للأحداث، بل نجحت فى أن تكون مصدرًا للمعلومات الحصرية، فنقل عنها عدد كبير من وسائل الإعلام الدولية.

ووصلت «القاهرة الإخبارية» إلى ذروة انفراداتها الحصرية، مساء أمس، مع بدء تنفيذ الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، بعدما كان لها السبق فى النقل المباشر الحصرى لوصول المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة إلى معبر رفح، حيث تسلمتهم السلطات المختصة لنقلهم إلى إسرائيل.

وبعد دقائق من بث هذا الانفراد الحصرى، نقلت مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية الحدث عن «القاهرة الإخبارية»، ليظهر «لوجو» القناة على شاشة معظم القنوات فى مختلف دول العالم.

وحظيت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإشادات واسعة على نجاحها فى تحقيق تقدم كبير للإعلام الإخبارى المصرى، الذى اتضح فى النجاح المبهر لـ«القاهرة الإخبارية»، فى وقت قصير منذ إطلاق القناة.

البداية من فرنسا، حيث نقلت قناة «BFMTV» عن «القاهرة الإخبارية» مشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة إلى معبر رفح، مشيدة بالدور المصرى فى التفاوض والتوصل إلى الهدنة الإنسانية، وتنفيذ بنودها، على رأسها تبادل الأسرى والمحتجزين.

الأمر نفسه تكرر مع قناة «FRANCE 24» الفرنسية، التى نقلت على الهواء مباشرة تفاصيل عملية تبادل الأسرى، عن شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع التركيز على الدور المصرى فى ذلك.

ولم يختلف الأمر مع قناة «ABC News» الأمريكية، التى نقلت عن «القاهرة الإخبارية» مشاهد تسليم المحتجزين فى قطاع غزة إلى الجانب المصرى، ليظهر «لوجو» القناة المصرية بوضوح على شاشة القناة الأمريكية الشهيرة.

وبثت قناة «CBS News» الأمريكية، أيضًا، مشاهد تسليم المحتجزين إلى مصر كاملة، نقلًا عن «القاهرة الإخبارية»، ليتصدر أعلى شاشتها اسم القناة المصرية، إلى جانب عبارة «مباشر من رفح».

وامتد الأمر ليشمل شبكات إخبارية أمريكية شهيرة أخرى، على رأسها «CNN» و«Fox News»، إلى جانب «MSNBC» و«Newsmax TV»، التى نقلت جميعها مشاهد حية ومباشرة لعملية تسليم المحتجزين، وتوقيع كشف طبى عليهم فى الأراضى المصرية، عن شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وحرصت هذه القنوات على الإشادة بالدور المصرى فى التوصل إلى اتفاق الهدنة، وتنفيذ بنودها بالتفصيل، وتخصيص عربات إسعاف مجهزة لتوقيع الكشف الطبى على المفرج عنهم، فضلًا عن بث مشاهد خاصة لها من أمام سجن «عوفر» فى الأراضى المحتلة، حيث تجرى عملية تسليم أسرى فلسطينيين.

ورغم أنها طرف رئيسى فى الحدث، فإن قنوات إخبارية فى إسرائيل، وعلى رأسها «I 24 NEWS»، نقلت مشاهد تسليم المحتجزين عن قناة «القاهرة الإخبارية»، تحت عنوان رئيسى: «الرهائن فى مصر».

ويتواصل بذلك الحضور القوى للقنوات المصرية فى إعلام الاحتلال، بعد نقل قنوات إسرائيلية العديد من المشاهد والانفرادات الحصرية عن «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز»، فى وقت سابق، لتظهر عبارة «تحيا مصر» بوضوح فى هذه القنوات.

ونقلت شبكة «BBC» البريطانية، عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين ومزدوجى الجنسية عن «القاهرة الإخبارية»، فيما يمكن اعتباره نصرًا للإعلام المصرى، خاصة على شاشة قناة اعتادت تزييف الكثير من الأخبار عن الأوضاع فى مصر.

وتصدرت عملية تسليم المحتجزين اهتمامات شبكة «CBC NEWS» الكندية، التى بثت مشاهد وصولهم معبر رفح، من خلال نقل مباشر لبث «القاهرة الإخبارية»، مشيرة فى صدارة شاشتها إلى أن الحقوق محفوظة للقناة المصرية.

كما نقلت قنوات جنوب وجنوب شرق آسيا الحدث عن «القاهرة الإخبارية»، ومنها قناة «DD News»، وصولًا إلى قناة «CNN» الإسبانية، التى استعانت بمشاهد «القاهرة الإخبارية» لتغطية الحدث.

كذلك وصلت «القاهرة الإخبارية» إلى ٥ دول فى أمريكا اللاتينية، من خلال الشبكة الإخبارية الأوسع انتشارًا «D NEWS»، وهى: الأرجنتين وتشيلى وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

وكانت شاشة «القاهرة الإخبارية» حاضرة فى عدد من القنوات العربية، منها «سكاى نيوز عربية»، التى نقلت مشهد عملية تبادل الأسرى من «القاهرة الإخبارية».

وعلى الرغم من عدم نقل شبكة «الجزيرة» الإخبارية مشاهد من «القاهرة الإخبارية»، فإن منصاتها الرقمية استعانت بصور من القناة المصرية لعملية نقل وتبادل الأسرى.