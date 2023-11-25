السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

انتصر فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدف.

نيوكاسل يقصف شباك تشيلسي برباعية في الدوري الانجليزي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستحوذ لاعبو نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا ولكن بأفضلية لصالح البلوز.

وتقدم ألكساندر إيزاك لفريق نيوكاسل في الدقيقة 13 بعدما تسلم تمريرة لويس ميلي داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك بعد انفراده بالحارس.

وسجل رحيم ستيرلينج هدف التعادل لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 23 بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق تشيلسي.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح فريق تشيلسي، فيما كانت الخطورة الهجومية من طرف واحد فقط وهو نيوكاسل.

وأضاف جمال لاسيليس الهدف الثاني لصالح نيوكاسل في الدقيقة 60 بصناعة من زميله أنطوني جوردون.

وأخطأ تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، في تمرير الكرة لحارس مرماه وقطعها جولينتون وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يمينه وسكنت الشباك في الدقيقة 61.


وتلقى ريس جيمس البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق نيوكاسل في الدقائق التالية من عمر المباراة بينما حاول لاعبو تشيلسي غلق مساحاتهم وحرمان لاعبي نيوكاسل من الوصول للمرمى.

وأضاف جوردون الهدف الرابع لصالح نيوكاسل في الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس.

وسدد لاعبو نيوكاسل 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 7 محاولات لفريق تشيلسي وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق تشيلسي.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ23 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

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