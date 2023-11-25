السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي.. تعادل إيجابي بين تشيلسي ونيوكاسل بالشوط الأول

تشيلسي ونيوكاسل
تشيلسي ونيوكاسل

تعادل فريق تشيلسي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف لكل فريق.

واستحوذ لاعبو نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا ولكن بأفضلية لصالح البلوز.

وتقدم ألكساندر إيزاك لفريق نيوكاسل في الدقيقة 13 بعدما تسلم تمريرة لويس ميلي داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك بعد انفراده بالحارس.

وحاول لاعبو فريق تشيلسي تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن أغلب المحاولات الهجومية من فريق تشيلسي فشلت في تهديد المرمى بسبب تسرع لاعبي البلوز في إنهاء الهجمات.

وسجل رحيم ستيرلينج هدف التعادل لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 23 بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن أغلب المحاولات الهجومية تصدى لها الدفاع، وانحصر اللعب أغلب الوقت في منطقة وسط الملعب.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي 4 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق نيوكاسل وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق تشيلسي.

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