السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة نجلها في حادث سير بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

حادث سير بطريق اسيوط
حادث سير بطريق اسيوط الغربي

لقيت سيدة مصرعها منذ قليل، دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة قسم شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، بينما أصيب ابنها وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى طاميه المركزي  تحت تصرف الجهات المختصة التي قررت انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري لبيان ما بها من إصابات ومعرفة سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلب النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة طاميه  إخطارًا من مستشفى الفيوم العام  بوصول سيدة تدعى «م.أ.»، 38 عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر بادعاء حادث سيارة، وأفاد الأخطار بوفاتها أثناء محاولة إسعافها، بالإضافة الي وصول ابنها ويدعى م.ف، 12 عامًا مصاب بسحجات  وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أنَّ المتوفية أثناء خروجها بصحبة ابنها من قرية الفاهمية باتجاه طريق اسيوط الصحراوي الغربي، تصادف مرور سيارة بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز طاميه دهستهما، وتمّ نقلهما إلى مستشفى طاميه المركزي، وأوضح الإخطار أن الابن تماثل للشفاء بينما الأم لفظت أنفاسها.

تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي صرحت بتسليم جثمان السيدة لذويها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

مصرع سيدة وإصابة ابنها حادث سير طريق أسيوط الغربي الفيوم مستشفى طامية المركزى

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