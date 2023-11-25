السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. سيمون تنضم لأبطال مسلسل "صيد العقارب"

سيمون اثناء تعاقدها
سيمون اثناء تعاقدها على مسلسل صيد العقارب

انضمت الفنانة سيمون لأسرة وأبطال المسلسل التلفزيوني "صيد العقارب" والذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق وإخراج أحمد حسن.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “صيد العقارب” خلال موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024، وتجري حاليا سيمون جلسات عمل مكثقة مع مخرج ومؤلف المسلسل للوقوف على الخطوط العريضة للعمل استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستجسد الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسلها "صيد العقارب"، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، شخصية فتاة ترفض القيود والأوامر، وستكون ضمن الأحداث ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، ويحدث بينها وبين رياض الخولي عدد من الصراعات وتتصاعد الأحداث بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منتجة مسلسل "صيد العقارب" تعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع عدد من الفنانين لتكون القائمة الخاصة بأبطال المسلسل الأولية حتى الآن الفنانة سلمى أبوضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل الفني والذي يستعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" -اسم مؤقت- في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق، في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" الذي عُرِض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

سيمون الفنانة سيمون صيد العقارب النجمة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق

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