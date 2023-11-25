"القاهرة الإخبارية": إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال أمام سجن عوفر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية.

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، ولاء السلامين، أكدت أن جميع الحشودات العسكرية والأمنية، ما زالت متواجدة أمام محيط معتقل عوفر وحتى في داخله، كما أن هناك العديد من سيارات الجيب والآليات العسكرية تتمثل بنحو 8 جيبات عسكرية، إضافة إلى وجود قوة راجلة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر، موضحةً أن التحركات منذ الساعة العاشرة صباحًا بدأت هذه القوات تملأ المكان وهي على مقربة من باب المعتقل.

وأكدت ولاء السلامين، أنه حتى الآن لم تتسلم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات والأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني.

