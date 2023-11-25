إصابة فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمام سجن عوفر

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال أمام سجن عوفر.

وفي المملكة المتحدة، تأهب ضباط شرطة العاصمة بتوزيع منشورات على المتظاهرين لتوفير "الوضوح المطلق" بشأن ما يمكن اعتباره جريمة، حيث من المتوقع أن ينضم أكثر من 100 ألف شخص إلى مسيرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت.

وانطلق أكثر من 1500 ضابط في الخدمة في لندن أثناء مسيرة حملة التضامن مع فلسطين من بارك لين إلى وايت هول، احتجاجًا على الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

بحث محمل لتمديد هدنة

وقال مسئول قطري مطلع على الزيارة إن وفدًا قطريًا زار إسرائيل يوم السبت لبحث تمديد محتمل لهدنة مدتها أربعة أيام بين حماس وإسرائيل بدأت يوم الجمعة.

وقال المسئول إن فريق العمليات القطري نسق أيضًا مع مسئولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الرهائن بسلاسة.