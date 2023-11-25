داليا مصطفى لـ"الدستور": مصر دائمًا لها دور فى القضية الفلسطينية

قالت الفنانة داليا مصطفى إن دور مصر القوي لدعم غزة والفلسطينيين أمر مشرف ويدعو للفخر، خاصة بعد توسط مصر القوي لوقف إطلاق النيران لمدة 4 أيام وهو ما تحقق بالفعل، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت داليا مصطفى في تصريح لـ"الدستور": "مصر دائمًا لها دور في القضية الفلسطينية، وهذه المرة أكدت أنها من أكثر الدول العربية التي وقفت بجانب فلسطين وساعدت شعبها في أزمتهم اللي كان لازم الكل يقف ضد الظلم والاحتلال والقصف والإبادة اللي بتحصل للشعب خاصة الأطفال اللي ملهمش أي ذنب في اللي بيحصل".

من جهة أخرى، حققت الفنانة داليا مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub - سعدي جوهر".