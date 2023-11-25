تعرف على أهم قرارات "عمومية الاتحاد الدولي للسلاح" بشرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وتقام اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 شخص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وأعلنت الجمعية العمومية "كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح عن خارطة بطولات العالم في كافة الفئات حتى عام 2026.

وأعلن الاتحاد الدولي للسلاح عن استضافة مدينة تبليسي بجورجيا لمنافسات بطولة العالم للكبار عام 2025 بينما تستضيف مدينة وكسي الصينية بطولة العالم للشباب والناشئين عام 2025 وتستضيف هونج كونج بطولة العالم للكبار عام 2026 وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين عام 2026.

وافتتح وزير الشباب والرياضة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح صباح اليوم عبر الفيديو كونفرس.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح، قام

اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بتسليم الميدالية الخاصة بقاعة المشاهير إلى كابتن عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وذلك بعد وضع اسمه في القاعة تكليلًا لجهوده في تطوير اللعبة في مصر وأفريقيا.

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد أعلن انتخاب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام.

وجاء انتخاب رئيس الاتحاد المصري بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبولندا، والمجر، ورومانيا.

والانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي للسلاح يكون بالانتخاب حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

ويعتبر انتخاب رئيس الاتحاد المصري للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي مدى الحياة انجاز كبير للإدارة الرياضية المصرية ودليل يؤكد على الدور الكبير الذي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.