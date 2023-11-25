السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونيسف: ما يعيشه الأطفال تحت الأنقاض فى قطاع غزة مريع ويجب إدخال الوقود

الأطفال تحت الأنقاض
الأطفال تحت الأنقاض في قطاع غزة

قال مسئول التواصل في اليونيسف، مساء اليوم السبت، إنه يجب إرسال الوقود حالًا حتى يتم إخراج العالقين تحت الأنقاض خصوصًا الأطفال.

وأضاف مسئول التواصل في اليونيسف، إن ما يعيشه الأطفال تحت الأنقاض بشكل خاص وفي  قطاع غزة بشكل عام، مريع.

وطالب مسئول التواصل في اليونيسف بضرورة أن يتوقف العنف في غزة من خلال وقف تام لإطلاق النار.

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القاهرة الإخبارية: 143 شاحنة دخلت غزة وجارٍ إدخال شاحنات أخرى

الاتصالات المصرية مستمرة من أجل تمديد الهدنة

يجدر الإشارة إلى أن الاتصالات المصرية مستمرة لتمديد فترة الهدنة لمدة يوم أو يومين إضافيين للإفراج عن المزيد من المحتجزين في قطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين.

وتلقت مصر مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة بقطاع غزة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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القاهرة الإخبارية: 143 شاحنة دخلت غزة وجارٍ إدخال شاحنات أخرى

وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، الضوء على سريان الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدة أن مصر تؤكد تلقيها إشارات إيجابية من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، إن مصر تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التهدئة لمدة أربعة أيام، وهو ما "يعني إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في غزة".

كما استمر تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري، في اليوم الثاني للهدنة الموقعة بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي.

ووصلت نحو 70 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي تضرر كثيرا من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي.

اليونيسف الوقود العالقين الأطفال قطاع غزة

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