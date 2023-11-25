السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية في الإسماعيلية

مؤتمر جماهيري حاشدا
مؤتمر جماهيري حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية 

نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بحضور محمد جمال المنسق العام لمحافظة الإسماعيلية للمؤسسة، والعميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة، ورفعت عامر مسؤول متابعة القنطرة غرب، بقاعة مركز شباب القنطرة غرب بالمحافظة في إطار دورها التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

مؤتمر جماهيري حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية 

حياة كريمة تقدم فعاليات عديدة 
وقال محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية إن المبادرة قدمت عدد كبير من الفعاليات خلال المرحلة الأولى منها مبادرة أنت الحياة بالتنسيق مع عدة مديريات وعدة مؤسسات بالإضافة إلى مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوى الهمم، بالإضافة إلى مبادرة سبيل لتوزيع وجبات غذائية التي تم خلالها توزيع وجبات غذائية إلى ذوي المرضى بالمستشفيات، وتوزيع الشنط ومستلزمات المدارس على الأطفال بالأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع ما يقرب من ٢٥ ألف صندوق مواد غذائية، وتوزيع صكوك الأضاحي خلال عيدالاضحى الماضي.

وأشار جمال إلى أن المبادرة قدمت خدمات لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المرحلة الأولى تجاوزت المليار جنية بنسب تنفيذ قاربت على ٩٨% من خلال مشروعات بنية تحتية وخدمية لخدمة كل أهالي مدينة القنطرة شرق هذا بخلاف المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة والتي تخطت ٣٥٠٠ طن من مساعدات ومواد غذائية.

مؤتمر جماهيري حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية 

وتستهدف المؤسسة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

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