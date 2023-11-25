السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأئمة والواعظات بمعسكر أبي بكر الصديق في جولة تثقيفية بالإسكندرية

جولة الأئمة والواعظات
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية

نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية للأئمة والواعظات المشاركين بمعسكر أبي بكر الصديق، لحدائق الشلالات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

نشر الفكر الوسطي المستنير والاهتمام بالجانب التثقيفي 

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والفكري، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي.

جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية

جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
جولة الأئمة والواعظات بالإسكندرية
معسكر أبو بكر الصديق حدائق الشلالات جولة ميدانية مديرية أوقاف الإسكندرية الأئمة والواعظات

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