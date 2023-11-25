راعى كاثوليك الشرقية: النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فرض دينى (فيديو)

قال الكاهن بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بمحافظة الشرقية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فرض دينى على الجميع، لافتا إلى أن العالم سيتابع عن كثب مشاركة المصريين في الماراثون الانتخابي واختيار الرئيس القادم.

وأضاف كامل أن وضع مصر صعب من قديم الزمان، معربا عن إعجابه بمقولة لسنوسرت الثالث حين قال "من لا يدافع عن مصر فهو ليس ابنا لمصر ولا ابنا لى"، وأنه لابد لأبناء مصر النزول للمشاركة فى الانتخابات القادمة.

وأوضع الكاهن بيشوى كامل، أن الوضع حول حدود مصر ملتهب، وأنه من لا يدرك حجم المؤامرات على مصر فهو جاهل، قائلا إن هناك دول خارجية عديدة، تريد النيل من مصر، ولا سيما فقد قال نابليون عن مصر سابقا “إن لم تدمروا مصر ستتحول مصر أم عظيمة وامبراطورية قوية تدمر العالم”.

وتابع: “من يوم تولى الرئيس مسئولية البلاد نجح فى جميع المهمات التى أسندت إليه، بداية من القضاء على الإرهاب مرورا بتدمير حلم إسرائيل بإقامة خطوط سكك حديدية موازية لقناة السويس، تحقيق العديد من الإنجازات فى جميع المجالات مثل مجال الصحة وحياة كريمة والمشروعات التنموية، وصولا لموقف مصر القوى فى قضية فلسطين”.

وأوضح راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية أن المشاركة فرض وأن العالم أجمع سينظر داخل مصر ويتابع ما سيحدث، ولابد لمصر أن تكون محط أنظار هذه الدول وتخرج بشكل مشرف، يوضح أن شعب مصر واعى ومسئول عن اختيار قائده بإرادته.