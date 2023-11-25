دبلوماسى سابق: إشادات دولية بالدور المصرى لتنفيذ الهدنة فى غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إشادات عربية ودولية واسعة بالدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن المجتمع الدولي رحَّب بشكل كبير بالهدنة، وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لهذه الهدنة.

وتابع: "هناك آمال كبيرة تزداد يومًا بعد يوم، وأن تتحول هذه الهدنة إلى هدنة مستمرة يعقبها وقف لإطلاق النار مستدام في قطاع غزة، وهذا ما أعرب عنه الرئيس الأمريكي بايدن أمس، ترحيبًا بدخول الهدنة حيز التنفيذ".

وواصل: "كما رحب به الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رؤساء حكومتي بلجيكا وإسبانيا، أمس، لافتًا إلى أن العالم كله تنفس الصعداء".

وأكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل الأطراف المعنية ستخرج فائزة في حال استمرار وقف إطلاق النار.