السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة إسرائيلية تخرق الهدنة بجنوب لبنان

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف.

الجانب اللبناني يتوعد بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.

وأشار مراسل "القاهرة الإخباريةط من بيروت، إلى أن الجانب اللبناني يرى أن هناك انتهاكات إسرائيلية للهدنة، وقد توعد الجانب اللبناني من قبل بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل، وبالتالي هذا الأمر ينذر بتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.

طائرات مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان لبنان مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت سماء جنوب لبنان القاهرة الإخبارية

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