رواية "ضحكة خالد" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

رواية "ضحكة خالد"، محور أمسية جديدة، من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في السابعة من مساء بعد غد الإثنين 27 نوفمبر الجاري.

تفاصيل مناقشة رواية “ضحكة خالد”

تحل الكاتبة الشابة شيرين فتحي، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، في السابعة مساء الإثنين المقبل، في أمسية جديدة من أمسيات الورشة؛ لمناقشة وتوقيع روايتها "ضحكة خالد"، والتي نالت عنها جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام.

هذا ويتناول رواية ضحكة خالد، للكاتبة شيرين فتحي، والصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، كل من أعضاء الورشة: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتبة دكتورة إسراء بدوي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، وتدير الأمسية وتقدمها الكاتبة أماني الشرقاوي.

والكاتبة شيرين فتحي، قاصة وكاتبة روائية وشاعرة، سبق وصدر لها أعمال: البطلة لا يجب أن تكون بدينة ــ قصص رأس مستعمل للبيع ــ قصص خيوط ليلي، فضلا عن روايتها ضحكة خالد.

تدور أحداث رواية ضحكة خالد"، في إطار إنساني نفسي اجتماعي، وكانت الرواية قد صدرت مطلع العام الجاري، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومما جاء في رواية ضحكة خالد"، نقرأ: نزلت ضحى يومها من الطابق الثاني الذي تقع فيه الصيدلية إلى جوار غرف سكن الأطباء المهجورة.. غرفتين كانتا، واحدة للذكور، وأخرى للإناث.. الغرفتان خاليتان منذ عدة سنوات إلا من عائلات صغيرة من القطط تتبدل عليها من وقت لآخر .. ربما كان خالد آخر النزلاء الآدميين للمكان.. لحقت بها الممرضة ومن خلفها الأستاذ إسماعيل.. وجدوه مكوما إلى جوار الحائط المطلي بطبقات من الجير الأصفر.