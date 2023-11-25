صبحي: استضافة مصر لـ"كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح يجسد التزامها بتعزيز الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية "كونجرس" للاتحاد الدولي للسلاح:"، المقام في أحد فنادق شرم الشيخ، والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، تجسد التزام الدولة المصرية القوي بتعزيز الرياضة والتراث الرياضي بوجه عام، فضلا عن ما يعكسه ذلك من الطفرة غير المسبوقة والتطور الملحوظ الذى شهدته المنظومة الرياضية المصرية فى عهد الجمهورية المصرية الجديدة والتى جاءت بفضل الدعم والرعاية المتكاملة التى يقدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي من خلال الفيديو كونفرانس لاجتماع الجمعية العمومية "كونجرس" للاتحاد الدولي للسلاح.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الاجتماع شهد حضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وتقام اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 أشخاص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة كلمته بإعلان استضافة مصر لفعاليات اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح في واحدة من أهم وأشهر المدن السياحية في العالم مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن فخره بأن نكون البلد الأول في مصر والشرق الأوسط الذي يستضيف هذه الاجتماعات الهامة.

وتوجه دكتور أشرف صبحي بالشكر إلى عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ومجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها فى سبيل تطوير اللعبة والعمل على نشرها والمساهمة بفاعلية فى دعم الأسرة الدولية للسلاح ارتكازا على العلاقات الجيدة والثقة التي تحظى بها المنظومة الرياضية المصرية على المستوى العالمي.

كما وجه الوزير شكره لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إيمانويل كاتسياداكيس، على حضوره لهذا الحدث، وأيضًا إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دوره الداعم والتعاون في استضافة هذا الحدث وغيره من الأحداث الرياضية على أرض الفيروز، متمنيًا لجميع المشاركين من مختلف دول العالم طيب الإقامة في بلدكم مصر ومتمنيا لاجتماعاتكم كل التوفيق.